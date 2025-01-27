Гатиятулин о 4:3 с «Салаватом»: «Напряженный матч. Дали сопернику почувствовать уверенность, пришлось отыгрываться. Ребята здорово отреагировали, реализовали моменты»
– Напряженный матч, с интригой до последней секунды. До определенного момента все складывалось в нашу пользу, повели в счете. Но быстро дали сопернику почувствовать уверенность, пришлось отыгрываться.
Ребята здорово отреагировали на ситуацию, переломили ход матча, реализовали свои моменты. И спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу.
– У вас не было дополнительных разговоров про Алексея Пустозерова, который впервые играл против бывшей команды? Он ярко праздновал гол.
– Дополнительных наставлений не было, просто проговорили, что от него требуется. Наверное, для него это была особенная игра, с дополнительной мотивацией. Мы рады за Алексея, знали, какого уровня он игрок, когда подписывали контракт.
– Перед второй шайбой «Салавата Юлаева» был спорный момент с толчком Кирилла Сафонова на пятаке. Не было мысли взять запрос на нарушение?
– На это нельзя взять челлендж, но в матчах бывает много спорных эпизодов, мы доверяем арбитрам.
– Удалось ли справиться с Джошем Ливо, который очень много забивает?
– Мы учитывали, что это лучший снайпер лиги, и в целом его тройка – лидеры соперника. Обозначили ребятам, что нужно делать.
– Митчелл Миллер снова в раздевалке, каково его состояние?
– Скорого возвращения не ждем, он работает по индивидуальному графику. Доктора прилагают все усилия, чтобы восстановление прошло качественно и не затягивалось.
– Главный тренер соперника отметил характер своей команды, когда та повела в счете. С вашей стороны это была потеря концентрации?
– «Зеленое дерби» – много говорить не стоит. Много эмоций, в какой-то момент соперник чуть прибавил, мы стали ошибаться, и к ним вернулась уверенность.
– Против Ливо играли довольно плотно, пытались вывести его из себя. Была дополнительная установка на это или игроки сами это делали?
– Нет. Мы заострили внимание на лидерах соперника, просили играть плотнее, не давать им времени, потому что это мастеровитые игроки. Наши ребята это и делали, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.
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