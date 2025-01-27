Гатиятулин о 4:3 с «Салаватом»: «Напряженный матч. Дали сопернику почувствовать уверенность, пришлось отыгрываться. Ребята здорово отреагировали, реализовали моменты»

Анвар Гатиятулин высказался после матча против «Салавата Юлаева» (4:3 ОТ).

– Напряженный матч, с интригой до последней секунды. До определенного момента все складывалось в нашу пользу, повели в счете. Но быстро дали сопернику почувствовать уверенность, пришлось отыгрываться.

Ребята здорово отреагировали на ситуацию, переломили ход матча, реализовали свои моменты. И спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу.

– У вас не было дополнительных разговоров про Алексея Пустозерова, который впервые играл против бывшей команды? Он ярко праздновал гол.

– Дополнительных наставлений не было, просто проговорили, что от него требуется. Наверное, для него это была особенная игра, с дополнительной мотивацией. Мы рады за Алексея, знали, какого уровня он игрок, когда подписывали контракт.

– Перед второй шайбой «Салавата Юлаева» был спорный момент с толчком Кирилла Сафонова на пятаке. Не было мысли взять запрос на нарушение?

– На это нельзя взять челлендж, но в матчах бывает много спорных эпизодов, мы доверяем арбитрам.

– Удалось ли справиться с Джошем Ливо, который очень много забивает?

– Мы учитывали, что это лучший снайпер лиги, и в целом его тройка – лидеры соперника. Обозначили ребятам, что нужно делать.

– Митчелл Миллер снова в раздевалке, каково его состояние?

– Скорого возвращения не ждем, он работает по индивидуальному графику. Доктора прилагают все усилия, чтобы восстановление прошло качественно и не затягивалось.

– Главный тренер соперника отметил характер своей команды, когда та повела в счете. С вашей стороны это была потеря концентрации?

– «Зеленое дерби» – много говорить не стоит. Много эмоций, в какой-то момент соперник чуть прибавил, мы стали ошибаться, и к ним вернулась уверенность.

– Против Ливо играли довольно плотно, пытались вывести его из себя. Была дополнительная установка на это или игроки сами это делали?

– Нет. Мы заострили внимание на лидерах соперника, просили играть плотнее, не давать им времени, потому что это мастеровитые игроки. Наши ребята это и делали, – сказал главный тренер «Ак Барса » Анвар Гатиятулин.