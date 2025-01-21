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  • Экс-игрок «Крыльев» Маслов о США: «В СССР нам многого не хватало, но так было в 1976 году. В 2010-м показалось, что существенных различий нет. Сейчас в новостях говорят, что у них кризис»
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Экс-игрок «Крыльев» Маслов о США: «В СССР нам многого не хватало, но так было в 1976 году. В 2010-м показалось, что существенных различий нет. Сейчас в новостях говорят, что у них кризис»

Геннадий Маслов поделился мнением о США во времена СССР и сейчас.

– Вы ведь участвовали в Суперсерии. Какой вам, советскому жителю, показалась Америка?

– Как турнир заканчивался, так нам давали пару дней, чтобы посмотреть город. Мы ходили по разным местам, смотрели все вокруг. Нас просили ходить группами по четыре-пять человек, а не всей командой.

Мы успели посетить Вашингтон, Нью-Йорк и другие города. Ходили мы вполне спокойно, хотя у гостиницы всегда выставляли охрану. В коридорах обязательно сидел минимум один полицейский, потому что тогда были непростые годы в политике.

– Вас удивила Америка?

– Скажем честно, в СССР нам многого не хватало. В магазинах можно было купить черное пальто и черные башмаки. Приезжаешь в Америку, покупаешь хоть красное, хоть синее, хоть зеленое – на любой цвет и вкус.

Так было в 1976 году, а вот в 2010-м мне показалось, что существенных различий нет. Зайди в любой наш супермаркет и найдешь там все то же, что есть в США. Никто не ходил с большими глазами и не думал: вот это да, чего тут только нет!

В Америке я не был уже 15 лет – не знаю, может, там уровень жизни уже упал. Если смотреть новости, то там всегда говорят, что в их стране кризис и все такое, – сказал заслуженный тренер России Геннадий Маслов.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
суперсерия
Политика
logoКХЛ
чемпионат СССР
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