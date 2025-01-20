Павел Сучков: «СКА не выиграет Кубок Гагарина с такой игрой и нервяком в раздевалке. Решили пойти по пути «Металлурга» и подумали, что 20-летний вратарь способен выиграть»

Павел Сучков предположил, почему СКА не сможет выиграть Кубок Гагарина.

Команда на данный момент находится на седьмой позиции в таблице Западной конференции.

«Болельщики могут бить тревогу хоть целый сезон, но с такими ресурсами и такой трансферной политикой – мощные подписания, громкие имена, понижение в зарплатах – нужно играть лучше.

Да, это выглядит монструозно, но к чему это все привело, мы прекрасно видим. У меня есть подозрение, что в СКА решили пойти по пути «Металлурга» и подумали, что 20-летний вратарь способен выиграть Кубок Гагарина.

Поэтому они взяли побольше голкиперов с таким возрастом и отказались от некогда лучшего вратаря КХЛ.

Да и в целом я не представляю, какая должна быть психология у вратаря, чтобы он комфортно себя чувствовал в этом СКА. Мне кажется, там можно сломать абсолютно любого голкипера.

Зато уехал Деанджело, поэтому сейчас должно стать полегче. Особенно Никишину, который теперь снова главный атакующий защитник команды.

Думаю, что с такой игрой и с таким нервяком в раздевалке СКА не выиграет Кубок.

Я не так давно говорил, что питерцам не хватает опыта. Мне ответили, как же так, ведь у них есть Плотников, Григоренко, Андронов. Я тут же сказал, что им не хватает командного опыта.

Вот «Локомотив» строился три года: там почти что каждый хоккеист давно играет в клубе.

Но 50 процентов игроков СКА пришли в команду полгода назад плюс сколько обменов было по ходу сезона. Вот и придется с этим куда-то идти», – сказал бывший вратарь «Спартака» и эксперт «КХЛ ТВ» Павел Сучков.