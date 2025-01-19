Брюнетт о 6:2 с «Миннесотой»: «Эта победа даст толчок «Нэшвиллу», надеюсь. Мы играем все лучше последние шесть недель»

Эндрю Брюнетт высказался о победе «Нэшвилла» над «Миннесотой» (6:2).

«Невероятно горжусь игроками за то, что они так сплотились. Надеюсь, это будет определяющий момент, который даст нам толчок.

Мы играем все лучше последние шесть недель, и такие победы делают команду еще более сплоченной», – сказал главный тренер «Нэшвилла» в интервью NHL.com.

«Нэшвилл» идет на 14-м месте в Западной конференции с 39 очками в 45 играх.