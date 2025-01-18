Салливан про 1+1 Недельковича против «Баффало»: «Ребята шутили, говорили, что ему не хватает только драки для хет-трика Горди Хоу»
Майк Салливан прокомментировал гол и передачу Алекса Недельковича.
29-летний вратарь «Питтсбурга» поразил пустые ворота и сделал ассист в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).
Он стал первым голкипером в истории лиги, набравшим 2 (1+1) очка за матч, а также первым вратарем в истории с голами в НХЛ, АХЛ и ECHL.
«Думаю, что теперь на его счету есть голы в каждой лиге. Ребята шутили, говорили, что ему не хватает только драки для хет-трика Горди Хоу», – сказал главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.
Вратарь «Питтсбурга» забил в НХЛ! И первым в истории набрал 1+1 за матч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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