Салливан про 1+1 Недельковича против «Баффало»: «Ребята шутили, говорили, что ему не хватает только драки для хет-трика Горди Хоу»

Майк Салливан прокомментировал гол и передачу Алекса Недельковича.

29-летний вратарь «Питтсбурга » поразил пустые ворота и сделал ассист в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало» (5:2).

Он стал первым голкипером в истории лиги, набравшим 2 (1+1) очка за матч , а также первым вратарем в истории с голами в НХЛ , АХЛ и ECHL.

«Думаю, что теперь на его счету есть голы в каждой лиге. Ребята шутили, говорили, что ему не хватает только драки для хет-трика Горди Хоу», – сказал главный тренер «Пингвинс» Майк Салливан.

Вратарь «Питтсбурга» забил в НХЛ! И первым в истории набрал 1+1 за матч