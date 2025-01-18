Рыбин о СКА и слухах об отставке Ротенберга: «Давайте объективно: кто на сегодня может убрать Романа Борисовича? Уверен, что эти разговоры беспочвенны»
Максим Рыбин считает беспочвенными слухи об отставке Романа Ротенберга из СКА.
Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 4 матча подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и занимает 7-е место в Западной конференции.
«Давайте объективно: кто на сегодняшний день может убрать Романа Борисовича? Думаю, что все это – больше разговоры, нежели что-то действительно возможное и вероятное.
Я считаю, что нужна серия из побед, которая расставит все на свои места. Команда сильная, вопросов нет. Но почему она не играет? Также вопросы с Деанджело.
Так или иначе, уверен, что разговоры об отставке Ротенберга беспочвенны. Мне кажется, никаких перестановок не будет на тренерском мостике СКА не будет, – заявил бывший игрок СКА и «Спартака».
«Нужно быть как акулы – слабого сожрут». Первая реакция Ротенберга на слухи об увольнении
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Советский спорт»
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