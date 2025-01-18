Вайсфельд о 7-м месте СКА на Западе: «Ротенберг говорил, что им важно все выигрывать, но сейчас концепция изменилась. Главное – к плей-офф подготовиться»
– Насколько неожиданно расставание СКА с Тони Деанджело?
– Официальная версия, что он уехал по семейным обстоятельствам. И у нас нет оснований не доверять. Значит, неожиданно.
– Как теперь изменится игра СКА?
– Я думаю, что они будут меньше забивать и меньше пропускать. Но это как-то кардинально на команде не отразится.
– Неожиданно еще и то, что СКА на седьмом месте [в Западной конференции]?
– Это, естественно, неожиданно, учитывая возможности этого клуба. Другой вопрос, вот тут такая же история, как с Казанью. Для этих команд непринципиально, какое место в регулярке они занимают. Важно то, как они в плей-офф выступят.
Хотя Роман Борисович [Ротенберг] раньше говорил, что им важно все выигрывать, но сейчас у него изменилась концепция. Он говорит, что главное – к плей-офф подготовиться, – сказал хоккейный эксперт.
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