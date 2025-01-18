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Вайсфельд о 7-м месте СКА на Западе: «Ротенберг говорил, что им важно все выигрывать, но сейчас концепция изменилась. Главное – к плей-офф подготовиться»

Леонид Вайсфельд высказался о СКА, занимающем 7-е место в Западной конференции.

– Насколько неожиданно расставание СКА с Тони Деанджело?

– Официальная версия, что он уехал по семейным обстоятельствам. И у нас нет оснований не доверять. Значит, неожиданно.

– Как теперь изменится игра СКА?

– Я думаю, что они будут меньше забивать и меньше пропускать. Но это как-то кардинально на команде не отразится.

– Неожиданно еще и то, что СКА на седьмом месте [в Западной конференции]?

– Это, естественно, неожиданно, учитывая возможности этого клуба. Другой вопрос, вот тут такая же история, как с Казанью. Для этих команд непринципиально, какое место в регулярке они занимают. Важно то, как они в плей-офф выступят.

Хотя Роман Борисович [Ротенберг] раньше говорил, что им важно все выигрывать, но сейчас у него изменилась концепция. Он говорит, что главное – к плей-офф подготовиться, – сказал хоккейный эксперт. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
logoЛеонид Вайсфельд
logoАк Барс
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
logoСКА
logoЭнтони Деанджело
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