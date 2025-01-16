Проспект «Вашингтона» Кристалл набрал 11 очков в 2 матчах в WHL. Его команда «Спокан» забила минимум 10 голов в 2 играх подряд

Эндрю Кристалл набрал четыре очка в матче WHL.

«Спокан» разгромил «Келоуну» (10:0) в игре регулярного чемпионата Западной хоккейной лиге .

Нападающий команды Эндрю Кристалл, являющийся проспектом «Вашингтоном », записал на свой счет 4 (2+2) очка при полезности «плюс 4».

Его партнер по команде Беркли Каттон, задрафтованный «Сиэтлом », также отметился 4 (3+1) баллам при полезности «плюс 4» и 10 бросках по воротам.

В последних матчах чемпионата Кристалл набрал 11 (5+6) очков. На этом же отрезке Каттон также имеет в активе 11 (4+7) баллов.

Кристалл лидирует в гонке бомбардиров лиги, имея в активе 71 (31+40) балл в 30 матчах.

Добавим, что «Спокан» забил минимум 10 голов во втором матче подряд. В прошлой игре команда 12 раз отличилась в игре против «Уэнатчи» (12:2).