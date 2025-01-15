Дементьев о кричалке фанатов «Локо» про СКА: «Любому клубу неприятно слышать такое. Я воспитанник советской школы, и говорилось так: накажи команду победой и голами, а не словами»
Алексей Дементьев высказался о кричалке фанатов «Локомотива» в адрес СКА.
Ранее «Локомотив» обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ. В третьем периоде болельщики хозяев скандировали «СКА – позор российского хоккея».
«Думаю, что ни одному из клубов не будет приятно слышать такие выражения и сам факт выражения точки зрения. Одно дело, когда это единичные высказывания, и другое дело, когда это массовые выражения.
Я воспитанник советской школы, и говорилось так: накажи команду своей победой и голами, которые вы реализуете, а не словами», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Vprognoze
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