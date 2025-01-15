Дементьев о кричалке фанатов «Локо» про СКА: «Любому клубу неприятно слышать такое. Я воспитанник советской школы, и говорилось так: накажи команду победой и голами, а не словами»

Алексей Дементьев высказался о кричалке фанатов «Локомотива» в адрес СКА.

Ранее «Локомотив » обыграл СКА (4:3 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ . В третьем периоде болельщики хозяев скандировали «СКА – позор российского хоккея».

«Думаю, что ни одному из клубов не будет приятно слышать такие выражения и сам факт выражения точки зрения. Одно дело, когда это единичные высказывания, и другое дело, когда это массовые выражения.

Я воспитанник советской школы, и говорилось так: накажи команду своей победой и голами, которые вы реализуете, а не словами», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .