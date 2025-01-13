«Адмирал» проведет домашнюю серию. «Морякам» нужна ваша поддержка на арене!

Команду Леонида Тамбиева ждет серия домашних игр.

«Адмирал» сыграет 16 января, в 19:30 по местному времени, с магнитогорским «Металлургом». А 18 и 20 января «моряки» проведут встречи против «Ак Барса». Матчи состоятся в 17:00 и 19:30 по местному времени.

Билеты на матчи можно приобрести по ссылке .