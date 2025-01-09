«Детройт» интересуется форвардом «Баффало» Козенсом, его зарплата – 7,1 млн долларов в год. Он набрал 20 очков в 41 матче сезона

Дилан Козенс интересен «Детройту».

Об этом сообщил журналист Эллиотт Фридман.

23-летний нападающий выступает за «Баффало». Его контракт с клубом с зарплатой 7,1 миллиона долларов рассчитан до завершения сезона-2029/30.

В этом сезоне канадец набрал 20 (8+12) очков в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

Дилан Козенс играет в НХЛ с сезона-2020/21. На данный момент в общей сложности он сыграл 321 матч и отметился 186 (74+112) баллами.