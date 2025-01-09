Рыбин о поражении СКА от «Спартака»: «Не скажется на уверенности Ротенберга. Будут и взлеты, и падения, это хоккей. И у великих тренеров были более крупные проигрыши»

Максим Рыбин высказался о влиянии поражений на тренеров.

СКА под руководством Романа Ротенберга проиграл «Спартаку » со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Я думаю, что это поражение абсолютно не скажется на уверенности и состоянии Романа Борисовича. Будут и взлеты, и падения – еще и не такие поражения будут. Это хоккей, тем он и интересен.

Невозможно, ни у одного тренера не бывало, чтобы он шел и проигрывал в одну шайбу. И такие поражения будут. И у великих тренеров были еще более крупные проигрыши. Поэтому говорю: уже никто не помнит, все.

Уже история готовится к следующему туру», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.