  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рыбин о поражении СКА от «Спартака»: «Не скажется на уверенности Ротенберга. Будут и взлеты, и падения, это хоккей. И у великих тренеров были более крупные проигрыши»
16

Рыбин о поражении СКА от «Спартака»: «Не скажется на уверенности Ротенберга. Будут и взлеты, и падения, это хоккей. И у великих тренеров были более крупные проигрыши»

Максим Рыбин высказался о влиянии поражений на тренеров.

СКА под руководством Романа Ротенберга проиграл «Спартаку» со счетом 0:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Я думаю, что это поражение абсолютно не скажется на уверенности и состоянии Романа Борисовича. Будут и взлеты, и падения – еще и не такие поражения будут. Это хоккей, тем он и интересен.

Невозможно, ни у одного тренера не бывало, чтобы он шел и проигрывал в одну шайбу. И такие поражения будут. И у великих тренеров были еще более крупные проигрыши. Поэтому говорю: уже никто не помнит, все.

Уже история готовится к следующему туру», – сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Советский спорт»
logoРоман Ротенберг
logoСпартак
logoСоветский спорт
logoКХЛ
logoМаксим Рыбин
logoСКА
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг о том, что не заменил вратаря на 6-го полевого в игре со «Спартаком»: «Чуйка тренера. Все по ситуации. Так как мы не реализовали свои моменты, не было смысла»
19сегодня, 14:27
Рыбин о поражении СКА: «Ведущие защитники совершали детские ошибки, просто коллапсы какие-то. «Спартак» играл лучше, раскрепощеннее»
2сегодня, 13:30
Кожевников о СКА: «Лезть в тренерские решения Ротенберга – не мое дело, конечно. Но чехарда с вратарями на пользу команде не идет. Непонятно, кто первый, кто второй»
19сегодня, 12:58
Рекомендуем
Главные новости
Правда ли, что сайт spartak.ru принадлежит хоккейному, а не футбольному «Спартаку»?
9 минут назадСпецпроект
Вратарь СКА Мойсевич о замене со «Спартаком»: «Расстроился, что не продолжил играть, но это тренерское решение. Против него не попрешь»
114 минут назад
Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» против «Нью-Джерси» – он пропустил 4 матча из-за травмы. Ремпе выйдет на лед впервые после дисквалификации
134 минуты назад
КХЛ. «Сочи» против «Амура», «Лада» играет с «Барысом», «Автомобилист» обыграл «Адмирал»
2354 минуты назадLive
НХЛ. «Питтсбург» примет «Эдмонтон», «Рейнджерс» против «Нью-Джерси», «Тампа» сыграет с «Бостоном»
359 минут назад
Какой сейчас плей-офф в КХЛ? А кто получает медали?
сегодня, 15:00Спецпроект
Роман Костомаров: «Футбол – спорт № 1 в России, хоть ребята и не показывают высочайших результатов. В фигурном катании и хоккее мы всегда отличались. В гимнастике и синхронном плавании тоже победы»
26сегодня, 14:59
Бабаев о потолке зарплат: «Кузнецов должен быть вне его. Заплатите хоть сколько-нибудь, чтобы такие игроки, как Евгений, Овечкин, Кучеров вернулись. Они не должны учитываться»
30сегодня, 14:49
Агент Овечкина: «Саша является № 1 в России. Он крупнейшая звезда в лучшей хоккейной лиге мира, его народное признание заслуженно»
3сегодня, 14:36
Ротенберг о том, что не заменил вратаря на 6-го полевого в игре со «Спартаком»: «Чуйка тренера. Все по ситуации. Так как мы не реализовали свои моменты, не было смысла»
19сегодня, 14:27
Ко всем новостям
Последние новости
Пилипенко – лидер КХЛ по создаваемым моментам. Его показатель ожидаемых голов составляет 15, у Ливо, Ремпала, Ружички и Шабанова – 14
24 минуты назад
У «Адмирала» серия из 6 поражений подряд. Команда Тамбиева трижды вела против «Автомобилиста», но уступила 3:4
149 минут назад
Генменеджер «Монреаля» про общение с Ротенбергом о Демидове: «Обсуждали то же, что с тренерами в Мичигане при просмотре Майкла Хейджа. Хотел поговорить лично, донести, что он важен для нас»
6сегодня, 15:58
Михаил Бирюков о лучшем вратарском дуэте в КХЛ: «Моторыгин и Подъяпольский. Плюс у «Динамо» есть лучший голкипер ВХЛ – Ярославлев»
1сегодня, 15:33
Михайлов о поражении СКА: «Неожиданный результат, что-то пошло не так, тренерскому штабу предстоит разобраться. «Спартак» выглядел получше, не уступил в главном – единоборствах»
сегодня, 15:11
Ги Буше о Якупове: «Мне очень нравится этот парень. У него всегда педаль газа в пол, не видел, чтобы он не выкладывался на полную»
3сегодня, 13:59
Зак Фукале: «У меня есть итальянские и французские корни. Учу итальянский, как и русский. Я вообще люблю учить языки»
1сегодня, 13:51
Рыбин о поражении СКА: «Ведущие защитники совершали детские ошибки, просто коллапсы какие-то. «Спартак» играл лучше, раскрепощеннее»
2сегодня, 13:30
Майоров о победе «Спартака»: «Не увидел у СКА какую-либо тактическую нить. Красно-белые были конкретнее, заслуженно выиграли»
2сегодня, 12:51
Алистров после 0:5 от «Спартака»: «У СКА есть характер. Играли до самого конца, не опустили руки – это самое главное»
5сегодня, 11:54
Рекомендуем