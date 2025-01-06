Чейссон завершил карьеру. Взявший Кубок Стэнли с «Вашингтоном» форвард не играл с 2023-го
Алекс Чейссон завершил карьеру игрока.
Нападающий, известный по выступлениям за «Даллас», «Оттаву», «Калгари», «Вашингтон», «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Детройт», объявил, что больше не будет играть в хоккей на профессиональном уровне.
В НХЛ канадец, которому в октябре исполнилось 34 года, провел 651 матч, набрав 234 (120+114) очка. В составе «Вашингтона» в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли, приняв участие в 16 матчах плей-офф.
В последний раз Чейссон играл весной 2023 года.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер Ассоциации игроков НХЛ
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