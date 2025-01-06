Чейссон завершил карьеру. Взявший Кубок Стэнли с «Вашингтоном» форвард не играл с 2023-го

Алекс Чейссон завершил карьеру игрока.

Нападающий, известный по выступлениям за «Даллас », «Оттаву», «Калгари », «Вашингтон », «Эдмонтон», «Ванкувер» и «Детройт », объявил, что больше не будет играть в хоккей на профессиональном уровне.

В НХЛ канадец, которому в октябре исполнилось 34 года, провел 651 матч, набрав 234 (120+114) очка. В составе «Вашингтона» в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли, приняв участие в 16 матчах плей-офф.

В последний раз Чейссон играл весной 2023 года.