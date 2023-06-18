Чейссон получил предложение от «Детройта», но хочет оценить рынок. Он набрал 9 очков в 20 матчах сезона НХЛ

Теги возможные переходы Детройт НХЛ Алекс Чейссон Хоккей

«Детройт» предложил Алексу Чейссону новый контракт.

«Ред Уингс» готовы дать 32-летнему нападающему двусторонний договор на один год.

Сообщается, что Алекс Чейссон планирует оценить варианты на рынке свободных агентов – сможет ли кто-либо предложить ему полноценный контракт в НХЛ.

Форвард набрал 9 (6+3) очков при полезности минус 8 в 20 матчах за «Детройт» в регулярном чемпионате при среднем игровом времени 12:04.

2 комментария

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Pink Floyd1276
Рынок тебя не ценят, так что соглашайся.
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Jamie Redknapp
Чейссон ролевик для третьего звена максимум, ничего глобального от его движений не будет.
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