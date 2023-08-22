«Бостон» пригласил Чейссона на просмотр. С форвардом подписан пробный контракт

«Бостон» подписал пробный контракт с форвардом Алексом Чейссоном.

32-летний форвард осенью приедет в тренировочный лагерь «Брюинс» на просмотр.

Прошлый сезон канадец провел в « », с которым подписал контракт на год и 750 тысяч долларов.

В 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 9 (6+3) очков. Также провел 29 игр в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и отметился 20 (9+11) баллами.

Всего в НХЛ Чейссон провел 651 матч и набрал 233 (120+113) очка. В плей-офф – 37 игр и 7 (4+3) баллов. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».