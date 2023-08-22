«Бостон» пригласил Чейссона на просмотр. С форвардом подписан пробный контракт
«Бостон» подписал пробный контракт с форвардом Алексом Чейссоном.
32-летний форвард осенью приедет в тренировочный лагерь «Брюинс» на просмотр.
Прошлый сезон канадец провел в «Детройте», с которым подписал контракт на год и 750 тысяч долларов.
В 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 9 (6+3) очков. Также провел 29 игр в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и отметился 20 (9+11) баллами.
Всего в НХЛ Чейссон провел 651 матч и набрал 233 (120+113) очка. В плей-офф – 37 игр и 7 (4+3) баллов. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном».
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