«Бостон» пригласил Чейссона на просмотр. С форвардом подписан пробный контракт

Теги возможные переходы Бостон Детройт НХЛ Алекс Чейссон Хоккей

«Бостон» подписал пробный контракт с форвардом Алексом Чейссоном.

32-летний форвард осенью приедет в тренировочный лагерь «Брюинс» на просмотр. 

Прошлый сезон канадец провел в «Детройте», с которым подписал контракт на год и 750 тысяч долларов. 

В 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ он набрал 9 (6+3) очков. Также провел 29 игр в АХЛ за «Гранд Рэпидс» и отметился 20 (9+11) баллами. 

Всего в НХЛ Чейссон провел 651 матч и набрал 233 (120+113) очка. В плей-офф – 37 игр и 7 (4+3) баллов. В 2018 году он выиграл Кубок Стэнли с «Вашингтоном». 

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