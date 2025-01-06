Рантанен – 3-й финский игрок со 100 голами в большинстве в НХЛ, впереди лишь Селянне (255) и Курри (155). В истории «Колорадо» Микко идет 5-м по таким шайбам, у лидирующего Сакика – 205
Гол в ворота «Монреаля» стал юбилейным для Микко Рантанена.
Нападающий «Колорадо» отличился на 9-й минуте матча НХЛ, завершившегося поражением в серии буллитов.
Он стал третьим финским хоккеистом, достигшим отметки в 100 голов в большинстве в лиге. Ранее это удалось только Теему Селянне (255) и Яри Курри (155).
В истории «Колорадо Эвеланш» и «Квебек Нордикс» Рантанен занимает 5-е место по заброшенным в большинстве шайбам. Его опережают Джо Сакик (205), Мишель Гуле (147), Милан Гейдук (140) и Петер Штястны (120).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт НХЛ
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