Рантанен – 3-й финский игрок со 100 голами в большинстве в НХЛ, впереди лишь Селянне (255) и Курри (155). В истории «Колорадо» Микко идет 5-м по таким шайбам, у лидирующего Сакика – 205

Гол в ворота «Монреаля» стал юбилейным для Микко Рантанена.

Нападающий «Колорадо» отличился на 9-й минуте матча НХЛ, завершившегося поражением в серии буллитов.

Он стал третьим финским хоккеистом, достигшим отметки в 100 голов в большинстве в лиге. Ранее это удалось только Теему Селянне (255) и Яри Курри (155).

В истории «Колорадо Эвеланш» и «Квебек Нордикс» Рантанен занимает 5-е место по заброшенным в большинстве шайбам. Его опережают Джо Сакик (205), Мишель Гуле (147), Милан Гейдук (140) и Петер Штястны (120).