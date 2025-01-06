«Лос-Анджелес» поместил Калиева на драфт отказов. Форвард ни разу не сыграл в сезоне НХЛ

«Лос-Анджелес» поместил Артура Калиева на драфт отказов.

В нынешнем сезоне 23-летний нападающий не провел ни одного матча в регулярном чемпионате НХЛ.

В АХЛ хоккеист сыграл 5 игр и набрал 2 (1+1) очка.

Соглашение форварда с зарплатой 825 тысяч долларов рассчитано до завершения этого сезона.

Артур Калиев выбран «Кингс» во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 33-м номером.