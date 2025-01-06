«Лос-Анджелес» поместил Калиева на драфт отказов. Форвард ни разу не сыграл в сезоне НХЛ
«Лос-Анджелес» поместил Артура Калиева на драфт отказов.
В нынешнем сезоне 23-летний нападающий не провел ни одного матча в регулярном чемпионате НХЛ.
В АХЛ хоккеист сыграл 5 игр и набрал 2 (1+1) очка.
Соглашение форварда с зарплатой 825 тысяч долларов рассчитано до завершения этого сезона.
Артур Калиев выбран «Кингс» во втором раунде драфта НХЛ-2019 под общим 33-м номером.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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