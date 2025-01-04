«Сибирь» одержала 500-ю победу в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев» – 4:1

«Сибирь» одержала 500-ю победу в истории клуба в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Новосибирский клуб обыграл «Салават Юлаев» в гостевом матче регулярного чемпионата со счетом 4:1.

Данная победа стала также юбилейной, 50-й, в КХЛ для голкипера «Сибири» Дениса Костина, отразившего в матче 37 бросков. «Сибирь» одержала пятую победу подряд, набрала 39 очков и поднялась на седьмое место в таблице Восточной конференции КХЛ.