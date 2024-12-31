Алексей Морозов: «КХЛ прогрессирует с каждым днем. Год получился успешным и ярким – как с точки зрения хоккея, так и в плане проектов и развития лиги»

Алексей Морозов поздравил с наступающим Новым годом.

«Уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья!

Уходящий год получился очень успешным и ярким – как с точки зрения хоккея, так и в плане проектов и развития лиги. КХЛ прогрессирует с каждым днем, и в этом большая заслуга каждого из вас – игроков, тренеров, партнеров и болельщиков.

В 2024 году мы вместе пережили очень много яркого и запоминающегося. Затаив дыхание, следили за самым непредсказуемым розыгрышем плей-офф в истории лиги, впервые сделали доступным для миллионов болельщиков закулисье финала Кубка Гагарина, приняли решение играть до мая, запустили чемпионат КХЛ «3 на 3» и познакомили с большим хоккеем гостеприимный Ташкент.

Весной все поздравляли «Металлург», ставший одной из самых молодых чемпионских команд в истории, с победой в Кубке Гагарина. Этот год открыл для хоккейной публики много новых имён молодых игроков, которые выходят на ведущие роли.

Спасибо вам, дорогие болельщики, за поддержку – она многое значит для всех нас. Благодаря вам игроки стремятся показывать красивый хоккей, радовать вас заброшенными шайбами и победами, чтобы затем разделить с вами эти положительные эмоции. Пусть в новом году ваши заветные хоккейные желания сбудутся!

С Новым годом и Рождеством!» – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.