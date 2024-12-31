Кубок Шпенглера. Финал. «Фрибур» против «Штраубинга»

В швейцарском Давосе завершается 96-й розыгрыш Кубка Шпенглера.

В финальном матче встретятся «Фрибур» и «Штраубинг». Оба клуба претендуют на первую в своей истории победу в турнире.

При этом «тигры» также могут стать первым немецким победителем с 1999 года, когда успеха добился «Кельн».

В случае победы «Фрибура» продлится серия побед швейцарских команд – в 2023 году выиграла «Амбри-Пиотта», в 2024-м – «Давос».

Кубок Шпенглера

Финал

Фрибур Швейцария – Штраубинг Германия – 14:10

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.