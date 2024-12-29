Мирошниченко не попал в состав «Вашингтона» на матч с «Торонто». У Ивана не было очков в предыдущих 9 играх

Иван Мирошниченко не попал в состав «Вашингтона» на матч с «Торонто» (5:2).

20-летний форвард «Кэпиталс» остался в запасе по решению тренера и не сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ .

В предыдущих 9 играх россиянин остался без очков. В текущем сезоне у него 4 (1+3) балла в 15 играх в НХЛ при полезности «+2» и среднем времени на льду 09:23.

Также Мирошниченко провел 16 игр в АХЛ за «Херши», в которых набрал 14 (7+7) баллов.

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