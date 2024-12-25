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Мамашев о легионерах в КХЛ: «Приезжают и прекрасно себя чувствуют, говорят: «Чего мы раньше не приехали?» В целом соотношение «цена-качество» жизни интереснее, чем в Америке»

Агент Ренат Мамашев рассказал об отношении иностранных клиентов к России.

– Какие бытовые проблемы приходится решать у иностранцев в России?

– Очень много помогают клубы, но все зависит от конкретной организации. Сейчас Фроуз привез семью в Ярославль, у него беременная жена и они хотят рожать в России. Клуб помогает ему с поиском роддома, врачей, акушеров.

– Как идет процесс адаптации у твоих клиентов в КХЛ?

– Когда они приехали, все были в восторге. Мне говорят: «А чего мы раньше не приехали?» Все отмечают, что это сложный шаг – тем более в связи с нынешней обстановкой.

А потом они приезжают и прекрасно себя чувствуют. В целом уровень и соотношение «цена-качество» жизни интереснее, чем в Америке.

Они приезжают в Москву, едут на Красную площадь, смотрят на достопримечательности. Их родители тоже приезжают – никаких проблем.

– Были случаи, когда игрок хотел ехать в Россию, но в итоге все-таки отказывался?

– В моей практике – нет, но я только летом начал. Знаю, что год назад такое случалось, многие были осторожны, но в этом – не слышал, чтобы кто-то передумывал.

Игроки все равно общаются между собой. Они звонят тем, кто здесь играл в прошлом сезоне – и им подтверждают, что в России все хорошо.

Нет такого, что мне нужно кого-то убеждать – они сами выясняют все, что им интересно, насколько у нас безопасно, какой уровень и так далее, – сказал в интервью Спортсу’’ хоккейный агент Ренат Мамашев.

Играл в КХЛ ➡️ теперь агент в НХЛ и финансовый консультант. Интервью Рената Мамашева

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’’
logoЛокомотив
logoНХЛ
logoРенат Мамашев
logoБайрон Фроуз
logoКХЛ
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