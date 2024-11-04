7 важных игроков КХЛ, которые провалили старт сезона

Бурдасов, Окулов и другие.

Регулярка-2024/25 идет уже два месяца. За это время мы узнали, что системный «Локомотив» легко отрывается от конкурентов. Увидели обновление «Трактора» с иностранным тренером. Насмотрелись на матчи, в которых СКА забрасывает середнякам по 8 шайб. Было и много индивидуальных преображений: четвертое звено ЦСКА, снайпер Барак, нападающий Артамонов.

Этот материал – о другом. В КХЛ есть сразу несколько хоккеистов, которые разочаровали. И клубные дела на их игру влияли далеко не всегда.

Антон Бурдасов, «Барыс»

Статистика: 20 матчей, 6 (3+3) очков , «-8» полезность, 15:07 в среднем на льду

«Барыс» – 11-я команда Востока (21 матч, 13 очков). Антон Бурдасов – один из главных летних новичков. И от него точно ждали большего. В Астане уже последовали панические кадровые перестановки: новый генменеджер распустил практически всех легионеров и назначил нового главного тренера (третьего с начала сезона).

У Бурдасова еще в сентябре возникли сложности с адаптацией к новой системе и налаживанием постоянных игровых связок. До последних клубных перемен у него лишь дважды не менялись партнеры, если сравнивать с составом на предыдущую игру. Перепробовали семь центров – не получилось ни с кем. Только сейчас Бурдасов стал постоянно выходить в новой ударной связке с Жафяровым и Николишиным.

Его неуверенные действия часто приводили к ошибкам и подставляли команду. Пример – матч с «Ак Барсом» (0:5): Бурдасов в собственной зоне отдал партнеру неточную передачу – команда пропустила. При этом ему постоянно оказывается доверие: игровое время только раз опустилось ниже 13 минут – еще 9 сентября против «Амура» (1:5) сыграл 10:06. Так плохо Антон не начинал сезон никогда.

Никита Зайцев, СКА

Статистика: 23 матча, 4 (0+4) очка, «-1» полезность, 19:00 в среднем на льду

Топовый защитник летом вернулся из НХЛ, а теперь долго привыкает к новой команде. Хоть Зайцев сам отмечал, что уже адаптировался к требованиям Романа Ротенберга, но статистика это не подтверждает. Пока у него всего 4 (0+4) очка при высоком среднем айстайме и приличном для защитника количестве нанесенных бросков (30).

Все плохо и с полезностью: даже победные матчи против «Северстали» (4:3) и «Торпедо» (4:3) Зайцев заканчивал с «-2». В матче с «Локомотивом» (2:0) его грубые действия, в том числе пятиминутное удаление, косвенно и привели к шайбам соперника.

Интересно и другое. Праворукий защитник, который может добавить вариативности в зоне атаки, совсем не получает времени в бригадах большинства: жалкие средние 0:19 против 3 минут у Деанджело и Никишина. И все-таки Ротенберг доверяет Зайцеву – тот лишь раз сыграл менее 15 минут, несмотря на провальные показатели.

Сергей Толчинский, СКА

Статистика: 22 матча, 6 (3+3) очков, «+1» полезность, 10:22 в среднем на льду

Опытный нападающий испытывает серьезный недостаток игрового времени – статусных хоккеистов в составе СКА хватает и без него. Толчинский чаще остальных подвергается новой практике Романа Ротенберга, когда тот не выпускает некоторых игроков в третьем периоде (или даже во втором).

Он спустился в четвертое звено и сыграл с «Нефтехимиком» (2:3 ОТ) всего 4:07. Сергей не получил полноценного шанса и в армейском дерби (5:4 ОТ, 7:46 на льду). При этом Толчинский по-прежнему остается самым дорогим игроком СКА по зарплате без учета бонусов (77 млн за сезон).

В октябре его немного прорвало в результативном матче с «Витязем» (8:1, 1+2). Несмотря на это, ситуация с игровым временем только ухудшилась – антирекордные 3:37 минут против «Спартака» (2:5). Затем Толчинский отыграл 5:04 с «Сибирью» (6:3), а после матча катался один на льду.

Кадр дня: самый дорогой хоккеист СКА катался после матча на пустой арене. Он сыграл только 5 минут

Константин Окулов, ЦСКА

Статистика: 21 матч, 11 (3+8) очков, «-5» полезность, 16:53 в среднем на льду

Окулов пока слишком далек от привычного бомбардирского уровня. Впервые нападающий отличился лишь в девятой игре чемпионата – 24 сентября против «Амура» (3:0). До недавнего матча против «Куньлуня» (3:4 ОТ), где он забил дважды, на его счету была одна шайба за 19 игр. Важный показатель: Окулов – один из лидеров команды по числу бросков по воротам (59).

Он получает самую высокую зарплату в клубе (75 млн) и играет больше всех нападающих в большинстве (2:55). При этом имеет один из худших показателей полезности «-5». Такой спад уже привел к важному решению Ильи Воробьева: Окулов спустился в третье звено, хотя формально он начинал сезон игроком первой тройки.

Партнеры Окулова по последним трем матчам тоже не особо результативны и завалили старт: Каменев и Дроздов имеют в активе 10 (3+7) и 11 (5+6) очков соответственно. Это остро выделяется на фоне менее статусного сочетания Соркин – Абрамов – Полтапов. Эти хоккеисты в начале сезона выходили в четвертой тройке (а теперь стали лидерами).

Алекс Гальченюк, «Амур»

Статистика: 22 матча, 7 (4+3) очков, «-9» полезность, 16:10 в среднем на льду

Гальченюк не может выйти на уровень, соответствующий статусу приглашенной топ-звезды. Оклад в 80 млн вынуждает требовать с Алекса высоких бомбардирских показателей. Но его результативность – низкая, а влияние на игру «Амура» – минимально. Начиная с игры с «Северсталью» (1:2), на протяжении четырех встреч он выходил в четвертом звене.

Проваливается не только Гальченюк, но и другие высокооплачиваемые игроки «Амура». Подробно об этом мы писали отдельно . Интереснее всего, что 7 очков сделали Гальченюка лучшим бомбардиром клуба на текущий момент. В атаке там все так плохо, что отсутствие голов пугает больше серии поражений (а она длится уже 8 матчей).

Даже в такой ситуации «Амур» создает достаточно моментов и активно бросает. Во многих проигранных встречах хабаровчане перебрасывали соперников. Яркий пример – игра с «Торпедо» (2:7): 43 броска «Амура», но лишь две заброшенные шайбы. Команда приближается к антирекорду КХЛ по минутам без голов (317 минут, 2 секунды).

«Амур» – катастрофа. 307 минут подряд без голов!

Хантер Миска, «Динамо М»

Статистика: 9 матчей, 2 победы, 24 гола, 90.5% отраженных бросков

Миска быстро потерял статус первого номера, проиграл конкуренцию 21-летнему Максиму Моторыгину, а затем и вовсе уступил место в заявке вратарю из ВХЛ. Он часто отбивал шайбу перед собой и не справлялся с простыми бросками. В играх с «Куньлунем» (1:3) и «Нефтехимиком» (5:4) терялся в перемещении и пропускал, не закрыв дальний угол ворот.

В матче против «Лады» (3:6) Миска пропустил довольно несложный бросок от Никиты Попугаева. Пропустил так, что возникли сомнения в надежности экипировки вратаря – показалось, будто он играл дырявой ловушкой. Несмотря на критику, Алексей Кудашов публично поддержал вратаря. Отмечал, что ему необходимо время на адаптацию и привыкание к лиге.

Общие показатели Миски просели: с ними он затерялся среди остальных вратарей: ОБ 90.5% (вышел за пределы топ-30) и КН 2.81 (28-й). У Моторыгина они наоборот сдвинулись в лучшую сторону: 93.7% (3) и 1.76 (4). Теперь именно он – надежный первый номер, а Хантер Миска надолго присел в запас. Хорошо хоть получает он всего 20 млн.

Коул Кэсселс, «Авангард»

Статистика: 16 матчей , 1 (0+1) очко, «-6» полезность, 16:06 в среднем на льду

Кэсселс – главный претендент на звание самого провального трансфера лиги. Он получил зарплату в 50 млн, но совсем не заиграл. По индивидуальным показателям Коул не провалился только на вбрасываниях (51%). В копилке очков – всего одна голевая передача против «Ак Барса» (4:1), оформленная еще в сентябре.

Кэсселс стабильно выходил в топ-6, играл в среднем 16:19 минут и был задействован в большинстве. Оправдания по поводу адаптации уже не работают – слишком провальные статистические данные. Ожидалось, что клуб вскоре расторгнет контракт с игроком: в последних пяти матчах тот сыграл всего раз (8:22 мин), а в остальных выпадал из состава.

Кажется, Кэсселса спасает резкий уход Линдена Вея – первого центра и главного бомбардира «Авангарда».

*Важное пояснение: статистика каждого игрока актуальна на утро 4 ноября.

Важное в КХЛ за неделю: рыбалка Ротенберга, отрыв «Локомотива» и экзамен от Разина

Момент дня в КХЛ: технарь из «Локомотива» вызвал на бой американского здоровяка

Фото: РИА Новости /Владимир Астапкович, Алексей Мальгавко, Владимир Федоренко; Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press ; КХЛ /Вымотов Антон