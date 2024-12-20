Раст с 2+2, Монахан с 2+1 и Драйзайтль с 0+3 – звезды дня в НХЛ
Брайан Раст, Шон Монахан и Леон Драйзайтль – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, сделавший ассистентский хет-трик в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ).
Вторая звезда – форвард «Коламбуса» Шон Монахан, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:2).
Первая звезда – форвард «Питтсбурга» Брайан Раст, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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