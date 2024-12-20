Раст с 2+2, Монахан с 2+1 и Драйзайтль с 0+3 – звезды дня в НХЛ

Брайан Раст, Шон Монахан и Леон Драйзайтль – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – форвард «Эдмонтона » Леон Драйзайтль , сделавший ассистентский хет-трик в матче с «Бостоном» (3:2 ОТ).

Вторая звезда – форвард «Коламбуса » Шон Монахан , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Нью-Джерси» (4:2).

Первая звезда – форвард «Питтсбурга » Брайан Раст, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Нэшвиллом» (5:4 ОТ).