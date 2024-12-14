«Вегас» продлил Колесара на 3 года с кэпхитом 2,5 млн долларов. У форварда 84 очка и 1001 силовой прием в 304 матчах в НХЛ
«Вегас» продлил форварда Кигана Колесара на 3 года с кэпхитом 2,5 млн долларов.
В текущем 27-летний игрок провел 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 11 (7+4) очков при 90 силовых приемах (лучший показатель в команде) и полезности «+4».
Колесар выступал в лиге только за «Вегас», дебютировав в сезоне-2019/20.
Всего в регулярках НХЛ он провел 304 матча, в которых набрал 83 (33+51) очка и 229 минут штрафа. Он занимает 3-е место в истории клуба по числу силовых приемов (1001).
В плей-офф на счету Кигана 45 матчей и 9 (3+6) баллов. В 2023 году он выиграл Кубок Стэнли вместе с командой.
По текущему контракту его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 1,4 миллиона долларов.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Вегаса»
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем