О′Райлли пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. У форварда «Нэшвилла» 14 очков в 26 матчах сезона

Райан О′Райлли пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.

33-летний форвард «Нэшвилла » получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто » (2:3).

В нынешнем сезоне на счету О′Райлли 14 (5+9) очков за 26 игр. Он является третьим бомбардиром клуба с этим показателем.

«Предаторс» идут на 15-м месте в Западной конференции, набрав 20 баллов в 27 матчах.

«Нэшвилл» проиграл 6 матчей подряд. Клуб идет на 31-м месте в НХЛ с худшим результатом по забитым голам – 60 в 27 играх