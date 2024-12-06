О′Райлли пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела. У форварда «Нэшвилла» 14 очков в 26 матчах сезона
Райан О′Райлли пропустит несколько недель из-за травмы нижней части тела.
33-летний форвард «Нэшвилла» получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (2:3).
В нынешнем сезоне на счету О′Райлли 14 (5+9) очков за 26 игр. Он является третьим бомбардиром клуба с этим показателем.
«Предаторс» идут на 15-м месте в Западной конференции, набрав 20 баллов в 27 матчах.
«Нэшвилл» проиграл 6 матчей подряд. Клуб идет на 31-м месте в НХЛ с худшим результатом по забитым голам – 60 в 27 играх
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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