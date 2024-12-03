Один из фаворитов драфта НХЛ-2025 Рябкин забил первый гол в сезоне – в 12-м матче в МХЛ. Иван также заигран в КХЛ и ВХЛ
Иван Рябкин забил первый гол в сезоне.
17-летний нападающий «Динамо» забросил шайбу в ворота «Алмаза» (8:3) в матче Olimbet Молодежной хоккейной лиги.
Этот первый гол хоккеиста, являющегося одним из фаворитом драфта НХЛ-2025, в этом сезоне.
В текущем чемпионате Иван Рябкин провел 12 матчей в МХЛ, отметившись 9 (1+8) очков при полезности «минус 5».
Также в этом сезоне Иван сыграл два матча в КХЛ за «Динамо» (0+0) и еще восемь матчей в ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург (0+2).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт МХЛ
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