Один из фаворитов драфта НХЛ-2025 Рябкин забил первый гол в сезоне – в 12-м матче в МХЛ. Иван также заигран в КХЛ и ВХЛ

Иван Рябкин забил первый гол в сезоне.

17-летний нападающий «Динамо» забросил шайбу в ворота «Алмаза » (8:3) в матче Olimbet Молодежной хоккейной лиги.

Этот первый гол хоккеиста, являющегося одним из фаворитом драфта НХЛ-2025, в этом сезоне.

В текущем чемпионате Иван Рябкин провел 12 матчей в МХЛ , отметившись 9 (1+8) очков при полезности «минус 5».

Также в этом сезоне Иван сыграл два матча в КХЛ за «Динамо » (0+0) и еще восемь матчей в ВХЛ за «Динамо» Санкт-Петербург (0+2).