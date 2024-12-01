Окулов о ЦСКА: «Здорово, что к нам пришли победы. Надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя»

Константин Окулов высказался о выступлении ЦСКА.

Клуб выиграл 6 из 8 последних матчей.

«Сейчас мы действительно стали играть лучше. Здорово, что к нам пришли победы, но надо показывать хорошую, правильную игру, отталкиваться от себя.

Когда это получается, зарабатываешь очки, это всегда приятно и приносит больше удовольствия, ты больше радуешься, улыбаешься. Нужно сохранять этот позитив далее», – сказал нападающий ЦСКА Константин Окулов .