Юлия Ефимова: «СКА – одна из сильнейших команд в России, как и «Торпедо», которые меня приглашали тоже на свой матч. Люблю хоккей»
Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от матча СКА против «Торпедо» (4:1).
«СКА – одна из сильнейших команд в России, как и «Торпедо», которые меня приглашали тоже на свой матч. Меня многие команды в целом приглашают, я люблю хоккей.
Если я буду на матче «Спартака» против СКА, то, конечно, я буду поддерживать «Спартак», но сейчас поддерживала СКА.
Я получила колоссальное удовольствие, со многими смогла познакомиться и получила заряд энергии», – сказала чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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