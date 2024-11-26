Юлия Ефимова: «СКА – одна из сильнейших команд в России, как и «Торпедо», которые меня приглашали тоже на свой матч. Люблю хоккей»

Юлия Ефимова поделилась впечатлениями от матча СКА против «Торпедо» (4:1).

«СКА – одна из сильнейших команд в России, как и «Торпедо », которые меня приглашали тоже на свой матч. Меня многие команды в целом приглашают, я люблю хоккей.

Если я буду на матче «Спартака » против СКА , то, конечно, я буду поддерживать «Спартак», но сейчас поддерживала СКА.

Я получила колоссальное удовольствие, со многими смогла познакомиться и получила заряд энергии», – сказала чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова .