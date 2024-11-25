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Сушинский об «Автомобилисте»: «Не первую регулярку проводит хорошо, но в плей-офф всегда возникают проблемы»

Максим Сушинский оценил результаты «Автомобилиста» в текущем сезоне.

Екатеринбургский клуб набрал 39 очков в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Все проблемы у «Автомобилиста» начинаются в плей-офф. Екатеринбург хорошо проводит уже не первую регулярку, но у команды всегда возникают проблемы в плей-офф.

– За последнее время команда стала сильнее?

– Состав практически не поменялся, тренер тоже остался. Команда укрепилась точечно, так что стала сильнее, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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