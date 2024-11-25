Сушинский об «Автомобилисте»: «Не первую регулярку проводит хорошо, но в плей-офф всегда возникают проблемы»
Максим Сушинский оценил результаты «Автомобилиста» в текущем сезоне.
Екатеринбургский клуб набрал 39 очков в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
– Все проблемы у «Автомобилиста» начинаются в плей-офф. Екатеринбург хорошо проводит уже не первую регулярку, но у команды всегда возникают проблемы в плей-офф.
– За последнее время команда стала сильнее?
– Состав практически не поменялся, тренер тоже остался. Команда укрепилась точечно, так что стала сильнее, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости