Сушинский об «Автомобилисте»: «Не первую регулярку проводит хорошо, но в плей-офф всегда возникают проблемы»

Максим Сушинский оценил результаты «Автомобилиста» в текущем сезоне.

Екатеринбургский клуб набрал 39 очков в 28 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

– Все проблемы у «Автомобилиста » начинаются в плей-офф. Екатеринбург хорошо проводит уже не первую регулярку, но у команды всегда возникают проблемы в плей-офф.

– За последнее время команда стала сильнее?

– Состав практически не поменялся, тренер тоже остался. Команда укрепилась точечно, так что стала сильнее, – сказал бывший нападающий сборной России Максим Сушинский.