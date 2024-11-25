Алекс Нюландер о матче с братом за «Торонто»: «Я навсегда это запомню. Вильям забил отличный гол – у меня было прекрасное место для просмотра»

Братья Нюландеры высказались об игре в одном звене за «Торонто».

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (3:2) шведские форварды стали первым дуэтом братьев за 37 лет, сыгравшим за «Мэйпл Лифс».

«Весь день был особенным, а первый период – просто сумасшедшим. Потом я освоился и стал чувствовать себя нормально. Это было очень необычно, и что особенно приятно, мы выиграли», – сказал Вильям Нюландер .

«Я провел с ним несколько смен, и это было нечто особенное. Уильям забил отличный гол, у меня было прекрасное место для просмотра.

Просто наслаждался этим днем. Было здорово посмотреть, как он готовится и насколько мы разные, когда выходим на площадку.

Это то, что я запомню навсегда», – заявил Александер Нюландер .