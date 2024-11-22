«Вегас» продлил контракт с Хауденом на 5 лет. Кэпхит – 2,5 млн долларов

«Вегас» продлил контракт с Бреттом Хауденом на 5 лет.

26-летний канадский форвард продолжит выступать за «Голден Найтс» до конца сезона-2029/30. Кэпхит по новому соглашению составит 2,5 миллиона долларов. В текущем сезоне Хауден набрал 9 (8+1) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ при показателе полезности «минус 2».