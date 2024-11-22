Капризов набрал очки в 11-м матче выездном матче подряд – это новый рекорд «Миннесоты»

Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по очкам в выездных матчах.

Нападающий «Миннесоты» отметился результатативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона » (5:3).

Таким образом, Кирилл Капризов набрал очки в 11-м матче выездном матче подряд – это новый рекорд клуба.

В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 играх чемпионата.