Капризов набрал очки в 11-м матче выездном матче подряд – это новый рекорд «Миннесоты»
Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по очкам в выездных матчах.
Нападающий «Миннесоты» отметился результатативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3).
Таким образом, Кирилл Капризов набрал очки в 11-м матче выездном матче подряд – это новый рекорд клуба.
В этом сезоне Капризов набрал 34 (13+21) балла в 19 играх чемпионата.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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