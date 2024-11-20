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  • Депутат горсовета Новосибирска: «Доступ к хоккею ограничен из-за высокой стоимости экипировки, большая часть инвентаря делается за рубежом. В советское время существовало отечественное производство»
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Депутат горсовета Новосибирска: «Доступ к хоккею ограничен из-за высокой стоимости экипировки, большая часть инвентаря делается за рубежом. В советское время существовало отечественное производство»

Новосибирский депутат высказался о дороговизне хоккейной экипировки.

Депутат горсовета Новосибирска Антон Бурмистров посетил спортшколу «Энергия», чтобы передать юным хоккеистам новую вратарскую экипировку, приобретенную благодаря его поддержке.

«Хоккей – это замечательный вид спорта, воспитывающий силу духа. Но, к сожалению, доступ к нему часто ограничен из-за высокой стоимости экипировки и инвентаря.

Большая часть хоккейной экипировки и инвентаря производится за рубежом, в то время как в советское время существовало отечественное производство, делавшее спорт более доступным.

Мы стараемся в меру своих возможностей поддерживать юных спортсменов, чтобы помочь им развивать свои таланты и добиваться высоких результатов», – сказал депутат Антон Бурмистров. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «КПРФ в Новосибирске»
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