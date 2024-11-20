Маршанд об увольнении Монтгомери: «Дерьмовый день. Игроки «Бостона» подвели хорошего тренера. Если бы мы делали свою работу, он был бы с нами»

Брэд Маршанд разочарован из-за увольнения Джима Монтгомери.

«Бостон » отправил в отставку 55-летнего канадского специалиста. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Джо Сакко.

В нынешнем сезоне команда проиграла 12 из 20 матчей и идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков.

«Если бы мы сделали свою работу здесь, [Джим Монтгомери ] все еще был бы с нами. Мы чувствуем себя ужасно как команда и как отдельные игроки, потому что подвели действительно хорошего тренера и прекрасного человека...

Дерьмовый день», – сказал форвард «Бостона» Брэд Маршанд .