Маршанд об увольнении Монтгомери: «Дерьмовый день. Игроки «Бостона» подвели хорошего тренера. Если бы мы делали свою работу, он был бы с нами»
Брэд Маршанд разочарован из-за увольнения Джима Монтгомери.
«Бостон» отправил в отставку 55-летнего канадского специалиста. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Джо Сакко.
В нынешнем сезоне команда проиграла 12 из 20 матчей и идет на 8-м месте в таблице Восточной конференции, набрав 19 очков.
«Если бы мы сделали свою работу здесь, [Джим Монтгомери] все еще был бы с нами. Мы чувствуем себя ужасно как команда и как отдельные игроки, потому что подвели действительно хорошего тренера и прекрасного человека...
Дерьмовый день», – сказал форвард «Бостона» Брэд Маршанд.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер «Бостона»
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