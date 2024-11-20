«Виннипег» выиграл 16 из 19 матчей в сезоне НХЛ. Команда Арниела обыграла «Флориду» (6:3), Бобровский отразил 21 из 25 бросков
«Виннипег» выиграл 16 из 19 матчей в сезоне НХЛ.
Команда тренера Скотта Арниела обыграла «Флориду» (6:3) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Голкипер «Пантерс» Сергей Бобровский отразил 21 из 25 бросков соперника в этом матче.
«Виннипег» набрал 32 очка в 19 матчах чемпионата и лидирует в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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