После ошибки Кузнецова СКА пропустил в большинстве от «Ак Барса». Евгений перед воротами сделал неточный пас с неудобной руки
Евгений Кузнецов допустил результативную ошибку в матче с «Ак Барсом».
«Ак Барс» и СКА (1:0, второй перерыв) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ.
На 39-й минуте, играя в меньшинстве, казанская команда открыла счет в матче.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов сделал недостаточно сильный пас с неудобной руки перед своими воротами.
Кирилл Семенов и Семен Кошелев удачно сработали в прессинге, отобрали шайбу, после чего Кошелев сбилизлся с голкипером и при помощи Семенова протолкнул шайбу в ворота Егора Заврагина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’’
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