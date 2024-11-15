После ошибки Кузнецова СКА пропустил в большинстве от «Ак Барса». Евгений перед воротами сделал неточный пас с неудобной руки

Евгений Кузнецов допустил результативную ошибку в матче с «Ак Барсом».

«Ак Барс » и СКА (1:0, второй перерыв) проводят игру Фонбет чемпионата КХЛ .

На 39-й минуте, играя в меньшинстве, казанская команда открыла счет в матче.

Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов сделал недостаточно сильный пас с неудобной руки перед своими воротами.

Кирилл Семенов и Семен Кошелев удачно сработали в прессинге, отобрали шайбу, после чего Кошелев сбилизлся с голкипером и при помощи Семенова протолкнул шайбу в ворота Егора Заврагина.