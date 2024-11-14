Ротенберг о частом переходе СКА на игру в 3 звена: «Понимаем, что нужно играть в четыре, но главное – это победа. Здесь как в шахматах – нужны ходы»

Роман Ротенберг объяснил, почему СКА переходит на игру в три звена.

Петербургский клуб обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матч Фонбет чемпионата КХЛ.

– Вы сказали, что все четыре звена отработали хорошо, но почему СКА часто переходит на игру в три звена? То, что Толчинский не играл в третем периоде – это наказание, реакция за его удаление или нет?

– Важно правильно управлять командой и реагировать на происходящее на льду. Тренер и команда, которые правильно реагируют – побеждают.

Здесь все просто – как в шахматах. Нужны ходы, нужны решения. Не факт, что так будет в следующей игре. Это будет совершенно другой матч.

И дело не только в этом удалении – есть разные детали. Так сложилась игра. Я буду всегда играть в четыре звена, если все наши звенья улучшат свой хоккей.

Нет такого подхода, что мы уже сейчас решили, что мы будем играть в три звена. Мы прекрасно понимаем, что нужно играть в четыре звена. Но самое главное – это победа, удачу надо было заслужить. Мы своей работой ее заслужили. А как сложится следующая игра? Давайте посмотрим.

Наверное, будут вынужденные изменения в составе, так как Захар Бардаков травмировался. У нас Никита Зайцев травмирован. Поэтому изменения будут.

Нам нужен баланс, все четыре звена должны отработать на сто процентов – есть что улучшить. И когда мы будем пропускать ноль, забивать в каждой смене – забил, сменился, тогда у нас все ребята будут играть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .