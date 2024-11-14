Терещенко о СКА: «Им мешает большое количество игроков, полагаю. Не знают, кого поставить в состав, и что вообще с ними делать»
Алексей Терещенко поделился мыслью о перенасыщенности состава СКА.
Петербургский клуб обыграл «Сибирь» (1:0 Б) в матч Фонбет чемпионата КХЛ, прервав серию из пяти поражений подряд.
– СКА выиграл по буллитам, но это другая история, чем победа в основное время.
– Что мешало СКА выигрывать в предыдущих матчах?
– Да кто его знает.
Полагаю, что им мешает большое количество игроков. Не знают, кого поставить в состав, и что вообще с ними делать, – сказал трехкартный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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