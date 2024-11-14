Терещенко о СКА: «Им мешает большое количество игроков, полагаю. Не знают, кого поставить в состав, и что вообще с ними делать»

Алексей Терещенко поделился мыслью о перенасыщенности состава СКА.

Петербургский клуб обыграл «Сибирь » (1:0 Б) в матч Фонбет чемпионата КХЛ , прервав серию из пяти поражений подряд.

– СКА выиграл по буллитам, но это другая история, чем победа в основное время.

– Что мешало СКА выигрывать в предыдущих матчах?

– Да кто его знает.

Полагаю, что им мешает большое количество игроков. Не знают, кого поставить в состав, и что вообще с ними делать, – сказал трехкартный чемпион мира Алексей Терещенко .