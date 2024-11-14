Денисенко не набрал очков в 1-м матче в НХЛ в сезоне. Он 52-й россиянин, сыгравший в этом чемпионате
Григорий Денисенко провел 1-й матч в НХЛ в сезоне-2024/25.
Нападающий «Вегаса» принял участие в игре против «Анахайма» (3:2).
Он не набрал очков за 8 минут и 27 секунд на льду.
В сезоне-2024/25 в активе Григория Денисенко отметился 7 (1+6) баллами в 10 матчах АХЛ.
24-летний нападающий стал 52-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Quant Hockey
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