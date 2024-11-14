Денисенко не набрал очков в 1-м матче в НХЛ в сезоне. Он 52-й россиянин, сыгравший в этом чемпионате

Григорий Денисенко провел 1-й матч в НХЛ в сезоне-2024/25.

Нападающий «Вегаса » принял участие в игре против «Анахайма» (3:2).

Он не набрал очков за 8 минут и 27 секунд на льду.

В сезоне-2024/25 в активе Григория Денисенко отметился 7 (1+6) баллами в 10 матчах АХЛ.

24-летний нападающий стал 52-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ .