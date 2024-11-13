7 проблем, с которыми столкнется новый тренер «Авангарда»

Тодда Рирдена ждет много работы.

Все громче расходятся слухи о назначении нового главного тренера в «Авангарде». По информации разных источников, омичи готовятся подписать контракт с Тоддом Рирденом.

Здесь – подробно и в красках о прошлом американского специалиста. А что ждет его в будущем? С какими трудностями столкнется Рирден, если все-таки доберется до Омска?

Четыре нападающих завалили предсезонку

«Авангард» проводит неоднозначную трансферную политику. В середине августа омичи подписали Алексея Макеева, а уже по ходу регулярки вернули в состав Райана Спунера, Николая Прохоркина и Матвея Заседу. Трое пропустили предсезонку полностью, Макеев – ровно половину тренировочного цикла. Нынешний чемпионат на месяц длиннее предыдущих, и неясно, как не вполне подготовленные игроки отреагируют на растянутые во времени нагрузки.

Тяжелая травма лидера

Главная звезда «Авангарда» Владимир Ткачев продолжает реабилитацию после разрыва ахилла. Нападающий идет на поправку, уже ходит без костылей и сейчас восстанавливается в Германии, а вскоре должен приступить к тренировкам.

С возвращением Ткачева в Омске связывают большие надежды, но Владимир тоже не поучаствовал в предсезонке, а кроме того, непонятно, как долго он будет набирать форму и даст ли неприятная травма отложенный эффект на его здоровье. Прежде Ткачев никогда не пропускал так много.

Новое и неизвестное руководство

«Новорожденная команда» – в хоккейный оборот этот термин ввел Роман Ротенберг, но к СКА он применим в гораздо меньшей степени, чем к «Авангарду». В экстренном режиме, по ходу сезона в Омске сменились руководители ключевых подразделений: Антон Курьянов уступил место генерального менеджера Евгению Забуге, а председателем совета директоров назначили Евгения Кожевникова.

Оба впервые оказались на таких ответственных хоккейных постах. Насколько они квалифицированы? Готовы к энергичной работе? Найдут ли общий язык с новым тренером? Будут исполнять все его требования или сами надиктуют условия. Ни Забуга, ни Кожевников в прессе никак не проявлялись, так что вопросов больше, а дефицит ответов будут напрямую влиять на положение Рирдена.

Повышенное давление

В Омске особая хоккейная атмосфера – и это касается не только громкости местного стадиона. Когда дела у «Авангарда» не складываются, эта же арена легко переходит с аплодисментов на свист – достаточно послушать последние матчи со СКА и московским «Динамо». Любое поражение – мощный инфоповод, который активно обсуждают в медиа и соцсетях. Не все тренеры справляются с такой моральной нагрузкой, и, похоже, Звягин – один из них. Как насчет Рирдена?

Бедовое меньшинство

У Рирдена репутация системного тренера, умеющего расставить правильные акценты в обороне. В этом компоненте «Авангард» испытывает колоссальные трудности. Команда занимает 21-е место в лиге по игре в меньшинстве. Соперники реализуют почти каждую четвертую попытку. Звучит слишком ненадежно, правда?

Цейтнот

Рирдену достается совершенно незнакомая команда. Он долго работал в другой лиге и наблюдал за другими игроками. Достаточно ли пары недель, чтобы не просто познакомиться с новыми, но и предложить им рецепт спасения?

Времени на раскачку у Рирдена нет. Омичи стабильно идут вне зоны плей-офф, отставая от лидеров Востока на полтора десятка очков. Конкуренция слабая – до матчей на вылет не доберутся всего четыре команды. Однако, чтобы не оказаться в их числе, Рирдену нужно действовать без промедления.

Помощники

Любой тренер стремится работать с проверенными ассистентами. По слухам, и Звягин, и Курьянов останутся в штабе Рирдена, но насколько он сам готов доверить и довериться? А как игроки отреагируют на то, что прежние тренеры, их идеи и энергетика останутся в раздевалке?

East News /Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP; КХЛ /Кулинич Дмитрий; hawk.ru