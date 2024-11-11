Ротенберг о Кубке Будущего: «Говорят, зрители стояли даже в проходах, а затем их пришлось рассаживать даже в ложу прессы. Это лучший ответ всем, кто сомневается в целесообразности турнира сборной»
«Прилетели в Омск и успели посмотреть финал Кубка Будущего, в котором наша молодежная сборная обыграла белорусов.
Отличная игра, красивые голы, но главной наградой для ребят, думаю, были переполненные трибуны «Юбилейного» – такого аншлага на хоккее этот стадион не помнит уже давно.
Говорят, что зрители стояли даже в проходах, а затем их пришлось рассаживать даже в ложу прессы. Это лучший ответ всем, кто сомневается в целесообразности проведения турнира сборной: молодежь не так часто имеет возможность сыграть при такой аудитории.
Кубок Будущего удался! Поздравляю молодежку с победой и хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживал команды на протяжении этих четырех дней.
Спасибо и белорусам, и ребятам из Казахстана за классную борьбу. И, конечно, большая благодарность компании Winline за поддержку нашего хоккея и сборной.С победой, Россия!» – написал главный тренер СКА и руководитель штаба сборных команд России по хоккею.
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