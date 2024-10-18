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Кубок Первого канала-2024 пройдет в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург примет матчи Кубка Первого канала-2024.

Об этом сообщил генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Пауза в календаре Фонбет Чемпионата КХЛ, связанная с проведением турнира, продлится с 9 по 16 декабря.

В декабре 2023 года Кубок Первого канала также проходил в Петербурге. 

«Кубок Первого канала пройдет в Петербурге, по участникам пока не хочу говорить, потому что прямо сейчас мы ведем переговоры.

Мы хотим, чтобы было четыре команды, но какая будет четвертой – пока останется сюрпризом, не хочу спойлерить, ведь мы сейчас в переговорах, которые, надеюсь, завершатся в ближайшее время.

Даты тоже определены – турнир пройдет 12-15 декабря. 13 декабря состоится турнир по хоккею 3х3», – заявил Курбатов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoФХР
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoКубок Первого канала
logoКХЛ
Дмитрий Курбатов
ТАСС
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