Овечкин о голевой серии: «Я получаю удовольствие. Когда выигрываешь, а у тебя есть возможности забить – играть всегда весело»
Александр Овечкин прокомментировал свою голевую серию.
Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» и продлил серию до пяти матчей.
«Я всегда получаю удовольствие. Когда выигрываешь матчи, а у тебя появляются возможности забить гол, играть всегда весело», – сказал форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин.
Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»
Овечкин – 3-й в истории НХЛ игрок с голевой серией из 5+ матчей в 39 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла – 7 игр, у Бьюсика – 6 матчей
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
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