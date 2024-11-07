Овечкин о голевой серии: «Я получаю удовольствие. Когда выигрываешь, а у тебя есть возможности забить – играть всегда весело»

Александр Овечкин прокомментировал свою голевую серию.

Капитан «Вашингтона» забросил шайбу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвиллом» и продлил серию до пяти матчей.

«Я всегда получаю удовольствие. Когда выигрываешь матчи, а у тебя появляются возможности забить гол, играть всегда весело», – сказал форвард «Кэпиталс» Александр Овечкин .

Гретцки об Овечкине: «Вопрос не «побьет ли он рекорд», а «когда он его побьет». Это хорошо для хоккея – Александр столько лет остается классным игроком»

Овечкин – 3-й в истории НХЛ игрок с голевой серией из 5+ матчей в 39 лет и старше. Рекорд у Бретта Халла – 7 игр, у Бьюсика – 6 матчей