  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Максим Сушинский: «Авангард» сто процентов будет в плей-офф. Омск много пропускает – в этом главный недостаток. Надо искать проблему в обороне и вратарской линии»
2

Максим Сушинский: «Авангард» сто процентов будет в плей-офф. Омск много пропускает – в этом главный недостаток. Надо искать проблему в обороне и вратарской линии»

Максим Сушинский оценил игру «Авангарда» в сезоне-2024/25.

– «Авангард» иногда выдает хорошие матчи. Да, у команды есть проблемы в обороне, но в атаке проблем не так много.

Омск много пропускает – в этом его главный недостаток. Так что «Авангарду» надо искать проблему в обороне и во вратарской линии.

– Непопадание «Авангарда» в плей-офф будет сенсацией?

– «Авангард» сто процентов будет в плей-офф, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
logoАвангард
logoМаксим Сушинский
logoКХЛ
logoКубок Гагарина
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»
48сегодня, 07:11
Безголевая серия «Амура» – антирекорд КХЛ. Она все-таки прервалась, но страдания остались
7вчера, 21:05
Звягин о победе 2:1: «Авангард» не хотел отдавать инициативу «Амуру» – нужно было сыграть терпеливо. Много блокированных бросков и мужественных действий от наших хоккеистов»
29вчера, 12:31
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Сорокин – 10-й вратарь из России, сыгравший 200 матчей в НХЛ. У него 99 побед
5 минут назад
Интервью Тортореллы после 4:6 от «Каролины» длилось 25 секунд: «Я не буду разбирать это»
124 минуты назад
Владимир Крикунов: «Не поддерживаю решение вернуть драфт. Если юниор не захочет ехать в другой город, куда он в итоге уедет? За границу. Мы ведь не этого добиваемся?»
1254 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» примет «Торпедо», «Динамо» против «Витязя»
6сегодня, 10:17
Деанджело поздравил Трампа с победой на выборах: «Вернем Америке былое величие»
16сегодня, 10:17
Плющев о драфте в КХЛ: «Непонятно, как это будет работать. Допустим, ЦСКА воспитал хорошего хоккеиста. Ну не поедет он в условный Хабаровск или Владивосток»
32сегодня, 09:49
Коронато с дублем, Столарц с шатаутом и Маккиннон с 5 передачами – звезды дня в НХЛ
7сегодня, 09:17
Ротенберг о возвращении драфта: «СКА нет в рабочей группе, хотя мы чемпионы МХЛ»
18сегодня, 08:43
«Амур» договорился о назначении Алексея Заварухина на пост главного тренера
24сегодня, 07:21
КХЛ создала рабочую группу по возвращению драфта: «Институт должен помогать клубам получать качественных молодых хоккеистов»
48сегодня, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Прищепов о вызове в НХЛ: «Я был в магазине. Звонит генменеджер: «Собирай вещи, ждем тебя на тренировке «Колорадо». Я сначала не поверил, стоял с тележкой, не понимая, что происходит»
2сегодня, 10:33
Фастовский о возвращении драфта КХЛ: «Идет процесс формирования рабочей группы, меня туда пригласили»
2сегодня, 09:58
Щитов об Алексее Заварухине в «Амуре»: «У команды с Дальнего Востока своя специфика. Для него это будет серьезная проверка»
сегодня, 09:40
Фастовский о драфте в КХЛ: «Возможность распределения ребят по клубам дает шанс заиграть многим игрокам. В некоторых командах их переизбыток»
сегодня, 08:59
Рыбин о форме Овечкина: «В прошлом году это не Саша был, а одна фамилия каталась, были какие-то промахи сделаны. Как он тогда играл и сейчас – совершенно разные два человека»
2сегодня, 08:54
Нидеррайтер провел 900-й матч в НХЛ. У форварда «Виннипега» 455 очков в лиге
сегодня, 08:28
Сушинский о ЦСКА: «Команду очень сильно подбрасывает в этом году. Молодежь пока не может заменить ушедших лидеров»
сегодня, 08:16
Куинн Хьюз сделал 300 передач быстрее всех в истории «Ванкувера». В НХЛ среди защитников его опередили только Лич и Орр
3сегодня, 07:50
Игорь Кравчук: «В НХЛ не бывает, что судьи самоутверждаются на звездах. Если они будут сидеть в штрафном боксе, это минус всем, ломает бизнес»
8сегодня, 07:35
Марченко забил 5-й гол в сезоне НХЛ. Форвард «Коламбуса» набрал 13 очков в 12 играх
7сегодня, 06:55