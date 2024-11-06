Максим Сушинский: «Авангард» сто процентов будет в плей-офф. Омск много пропускает – в этом главный недостаток. Надо искать проблему в обороне и вратарской линии»

Максим Сушинский оценил игру «Авангарда» в сезоне-2024/25.

– «Авангард » иногда выдает хорошие матчи. Да, у команды есть проблемы в обороне, но в атаке проблем не так много.

Омск много пропускает – в этом его главный недостаток. Так что «Авангарду» надо искать проблему в обороне и во вратарской линии.

– Непопадание «Авангарда» в плей-офф будет сенсацией?

– «Авангард» сто процентов будет в плей-офф, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский .