Максим Сушинский: «Авангард» сто процентов будет в плей-офф. Омск много пропускает – в этом главный недостаток. Надо искать проблему в обороне и вратарской линии»
Максим Сушинский оценил игру «Авангарда» в сезоне-2024/25.
– «Авангард» иногда выдает хорошие матчи. Да, у команды есть проблемы в обороне, но в атаке проблем не так много.
Омск много пропускает – в этом его главный недостаток. Так что «Авангарду» надо искать проблему в обороне и во вратарской линии.
– Непопадание «Авангарда» в плей-офф будет сенсацией?
– «Авангард» сто процентов будет в плей-офф, – сказал бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
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