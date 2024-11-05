Проиграли «Авангарду».

«Амур» наконец-то забил! Хабаровск прервал безголевую серию в матче с «Авангардом» (1:2).

Нападающий Евгений Грачев отличился во второй половине третьего периода, хотя позитивного для хабаровчан по-прежнему мало. У «Амура» набралось уже девять поражений подряд, но главное – теперь ему принадлежит новый антирекорд по продолжительности безголевой серии в КХЛ. Он составляет 358 минут и 38 секунд .

Детали текущей ситуации: «Амур» упал на последнее место, главные бомбардиры клуба имеют по 7 очков

● Если не учитывать шайбу Грачева, последний раз «Амур» забрасывал 19 октября в матче со «Спартаком» (4:5). Тогда на отметке 52:47 отличился Игнат Коротких. Антирекорд включил в себя семь матчей;

● Команда провела уже три игры без постоянного главного тренера. Причем отставка Андрея Мартемьянова после матча с «Северсталью» (0:3) ситуацию не изменила – «Амур» по-прежнему проигрывает. Обязанности главного исполняет Виктор Костюченок, который никогда не занимал такую должность в КХЛ;

● Сухой спад «Амура» совпал с увольнением тренера нападающих Евгения Федорова после матча со «Спартаком» (4:5). Затем хабаровчане и выдали антирекорд без голов, а расторжением контракта Федорова был недоволен уже ушедший из команды Мартемьянов. И.о. тренера нападающих Вадим Покотило, похоже, пока не справляется;

● «Амур» опустился на последнюю строчку в таблице Востока. 3 ноября «Барыс» обыграл «Нефтехимик» (2:1), набрал 13 очков и поднялся на 11-е место. Хабаровчане отстают на одно очко, сыграв при этом на два матча больше;

● С разницей шайб тоже все плохо. «Амур» идет вторым с конца по пропущенным (72, больше только у «Куньлуня») и заброшенным (35, меньше только у «Барыса»);

● На игру с «Авангардом» Костюченок собрал легионерскую тройку Дрозг – Броадхерст – Дюрандо. Номинально она была четвертой. Лучшим бомбардиром команды остается другой легионер Алекс Гальченюк, у которого всего 7 очков. Это самый высокооплачиваемый игрок команды (80 млн). Теперь он делит бомбардирское лидерство с Евгением Грачевым (теперь тоже 7).

«Амур» с отрывом перебросал «Авангард» – даже такая активность почти ни на что не повлияла

С первых минут игры «Амур» был заряжен на заброшенную шайбу. Антирекорд уже маячил перед глазами – достаточно было не забрасывать 9 минут и 50 секунд. Игрокам точно не хотелось обновить его на домашнем льду.

И ведь у Хабаровска был реальный шанс избежать позорной страницы в истории клуба. На 8-й минуте игры шайба остановилась в сантиметрах от ленточки после броска Арно Дюрандо. На добивание не успел Иван Мищенко – с пятака вовремя подчистил Александр Яремчук. Этот момент – апогей безнадежности «Амура» в безголевой серии.

«Амур» еще в первом периоде в три раза больше бросал в створ – 15:5. Примерно такой же темп сохранялся и после второго периода – 17:6. Всего по итогам матча оказалось 39:19. Забавно, но долгожданная шайба Грачева влетела в ворота Хомченко в третьем периоде, когда уже «Авангард» бросал чаще – 8:7.

Грачев практически сам сделал этот гол: выиграл вбрасывание в зоне «Авангарда», а затем первым успел на пятак, чтобы добить шайбу после броска Ивана Мищенко.

До конца игры у «Амура» было еще несколько моментов, чтобы сравнять счет. Например, Кирилл Слепец попал в штангу. Сил и времени не хватило. Возможно, в следующем матче с «Металлургом» команда сможет решить другую проблему – прервет серию поражений, которая тянется с 13 октября.

7 важных игроков КХЛ, которые провалили старт сезона

Эмоциональная реакция Кузнецова – опять не согласен с судьями. СКА проиграл из-за его удаления

Фото: vk.com/hc_avangardomsk