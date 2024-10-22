Говорят, России повезло, что игроки НХЛ не поехали в Пхенчхан-2018. Ничего подобного!

Фантомная боль Петухова.

Существуют две параллельные вселенные.

Первая – условного Романа Ротенберга (повторяю: условного). В ней Пхенчхан-2018 считается ярчайшим моментом в истории хоккейной России – таким своеобразным Большим взрывом, который подвел итог эпохе без олимпийских побед и начал новую, не менее победную (условно победную). В этой вселенной Пхенчхан-2018 водит в бар Суперсерию-1972 и общаются они на равных.

Вторая – условно наша с вами. Тут считают так: обыватели переоценивают значение Пхенчана из-за недостаточной информированности, а на самом деле это что-то типа победы на Евротуре; без лучших хоккеистов те Игры не имели такого особенного смысла, и обстоятельства (чуть не проиграли немцам) тоже не добавляют этим Играм веса.

И вот если первая вселенная делает вид, что никакой НХЛ не существует в принципе («Олимпиада есть Олимпиада, – утверждают спикеры в диапазоне от Третьяка до Фетисова, – и даже если бы там играли Петухов и Руднев, ее статус бы не поменялся»), то вторая фокусируется на НХЛ и, если точнее, на том факте, что лучшие игроки не приехали.

По версии второй вселенной, если бы они приехали, турнир был бы сложнее, а сборная России, которая в реальности со скрипом обыграла среднюю Германию, против Кросби, Хедмана и Патрика Кэйна имела бы гораздо меньше шансов.

На днях я прошелся по напрягающему тренду – уменьшение числа наших игроков топ-уровня – и в целом не обнаружил хороших новостей: одно поколение ушло, другое уходит, и на смену им никто не спешит.

Но я сделал открытие – как раз в области сезона-2017/18, внутри которого и спряталась та самая Олимпиада. Так что, вселенная номер 3?

Или телеграм-канал номер 1 ?

2017/18 – мощнейший русский сезон в 21 веке

Небольшая предыстория. В тексте о тренде я показывал вот эту таблицу.

Если ее зарифмовать с достижениями сборной, получится захватывающая картинка.

До 2018-го самым громким событием в новейшей истории нашего хоккея считался дубль 2008-2009 годов – первая сдвоенная победа России на чемпионатах мира. И посмотрите, с чем таблица римфует эти победы.

В сезоне-2007/08 – трое наших в топ-5 бомбардиров сезона НХЛ и четверо в топ-10. Двое из этих четверых (Малкин и Дацюк) дойдут до финала Кубка Стэнли с разных сторон, еще двое (Ковальчук и Овечкин) – поедут на ЧМ в Квебек и выйдут на овертайм финала. И Ковальчук забьет победный гол.

Сезон-2008/09: четверо наших в топ-6 бомбардиров НХЛ (66%). Двое из них дойдут до финала Кубка Стэнли (снова Малкин и Дацюк), один из которых (Малкин) выбьет Овечкина в одной из лучших серий плей-офф в истории («Питтсбург» – «Вашингтон»). Еще один – Ковальчук – поедет на ЧМ и без вопросов заберет приз лучшему игроку.

Вот что происходило глобально: у России выросло поколение суперзвезд, у которых было гораздо больше возможностей (субъективных и объективных) приезжать на чемпионаты мира, чем у звезд предыдущего.

15 лет без побед случились потому, что условные Буре и Могильный на ЧМ не приезжали (их желание + сроки проведения плей-офф), а Малкин, Ковальчук и Овечкин стали ездить туда как на работу, в разных сочетаниях, и клепать победы над неосновными составами других сборных. Как результат: не только победы в 2008-м и 2009-м, но и финал-2010, победа в 2012-м, победа в 2014-м и финал в 2015-м.

Конец нулевых – это время, когда предыдущее поколение (условно, Виктора Козлова) еще только сходило со сцены, а Овечкин и компания уже зашли на нее – в 2008-м и 2009-м наш хоккей был на пике.

Дальше был спорный отрезок, но к 2017 году к Овечкину и Малкину подобралось поколение Кучерова – и на топ-уровне у нас снова стало многолюдно.

Собственно, топовая восьмерка сезона-2017/18 и состоит из Малкина-Овечкина и Радулова (еще один топ из поколения 1985-86), а так же Кучерова и его компании из Тарасенко, Панарина и Кузнецова, и примкнувшего к ним Дадонова.

У этой объединенной бригады был Кубок мира-2016 и неплохой результат на нем. Спустя полтора года Малкин и Овечкин были все еще на пике, к пику подобрались и парни начала 90-х.

Кучеров, Панарин, Тарасенко и Кузнецов поехали бы в Пхенчхан готовыми звездами мирового хоккея.

Смотрите на эту табличку и загибайте пальцы: в нашем топ-6 было бы 5 человек из первой двадцатки лучших бомбардиров сезона.

В нашей первой тройке было бы два человека из топ-5.

В нашем втором звене был бы человек, который стал лучшим бомбардиром плей-офф-2018 – и еще один человек, который по итогам того же плей-офф взял «Конн Смайт».

А еще у нас был Дацюк, который уже переехал в КХЛ, но вполне мог бы отзвездить на позиции третьего центра; у нас был вполне рабочий Ковальчук.

И вспомните, что за пределами этого состава остается еще и Капризов, который играл в КХЛ, но уже был готов к большим делам. Был еще и Гусев – и их просто некуда поставить в этой версии состава.

А еще был Сергей Андронов, в тот момент довольно выдающийся по любым меркам чекер, идеальный для любого из нижних звеньев.

Да, большой вопрос, как бы они друг с другом сыграли. Да, задача расставить всех этих топов по составу и уловить гармонию даже в этих обстоятельствах не выглядит простой. Но то, что это был год, когда куча топовых игроков из России были в отличной (или даже идеальной) форме – факт.

Добавьте к ним вратарей и добавьте фактор штаба: у Знарка и Жамнова уже был опыт КМ-2016, и если бы НХЛ приехала на ОИ, то мы бы получили уникальную ситуацию: главный тренер получил бы возможность сыграть на втором турнире с суперсоставами (Быкова и Билялетдинова увольняли после первого).

И да – в 2018-м влияние Романа Ротенберга на сборную еще не так велико, каким будет уже через год, и опыт Знарка/Жамнова был бы более важным фактором, чем идеи Романа.

Я, конечно, не к тому, что в Пхенчхане нас однозначно ждала бы победа. Но с точки зрения количества исполнителей и их состояния это был самый лучший наш год и был бы самый лучший наш шанс.

Если сейчас встреча с канадцами на уровне обсуждения составов выглядит неоднозначно, то в 2018-м в области топ-9 (и вратарей) мы были даже посильнее. В лиге не было центров однозначно сильнее Малкина и Кузнецова.

Сразу 8 игроков из России в топ-50 бомбардиров сезона НХЛ – абсолютный и чистый рекорд 21 века. Так не будет больше никогда. Ну или еще очень нескоро.

Так что, возможно, иронию по поводу Пхенчхана-2018 стоит оставить в прошлом. Даже если бы приехала НХЛ, Россия там не затерялась бы и с неплохой вероятностью претендовала на победу.

Сожалеть нужно только об одном: НХЛ просчиталась и приняла одно из самых глупых решений в своей истории, и мы не увидели великолепного праздника, которым тот хоккейный турнир в любом случае бы стал.

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Фото: Gettyimages /Tom Szczerbowski / Stringer, Bruce Bennett / Staff; East News /AP Photo/Gene J. Puskar; РИА Новости /Алексей Куденко, Игорь Золотарев