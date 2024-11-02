Барков с 1+3, Элерс с 3+1 и Владарж с шатаутом – звезды дня в НХЛ
Александр Барков, Николай Элерс и Даниэль Владарж – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – вратарь «Калгари» Даниэль Владарж, сыгравший на ноль против «Нью-Джерси» (3:0) при 22 отраженных бросках.
Вторая звезда – форвард «Виннипега» Николай Элерс с 4 (3+1) очками в матче с «Коламбусом» (6:2). Он установил новый рекорд лиги по числу хет-триков для игроков из Дании (5).
Первая звезда – капитан «Флориды» Александр Барков с 4 (1+3) очками в матче с «Далласом» (6:4), проходившем в Финляндии. Он стал 2-м игроком в истории НХЛ, набравшим 4 балла в игре в своей стране.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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