Агент Черных: «Хоккей – спорт номер один в России. Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина знает весь мир. А из футболистов? Были Мостовой, Карпин, Канчельскис, но сколько уже лет прошло»
Агент Александр Черных назвал хоккей видом спорта номер один в России.
«Футбол более доступен по финансам, купить мячик и кроссовки гораздо дешевле, чем хоккейную форму. Поле, где играть, есть везде, в отличие от искусственного льда. Но все равно я считаю, что хоккей – это спорт номер один в нашей стране.
Наши ребята в НХЛ прославляют страну, их знает весь мир. А кто назовет пять российских футболистов, которых знают за рубежом? Все знают Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина. А из футболистов? Раньше были Мостовой, Карпин, Канчельскис, но сколько уже лет прошло.
Может, я не так пристально слежу за футболом, хотя люблю этот вид спорта и имел к нему отношение много лет», – сказал Черных.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
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