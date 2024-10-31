Агент Черных: «Хоккей – спорт номер один в России. Овечкина, Малкина, Кучерова, Панарина знает весь мир. А из футболистов? Были Мостовой, Карпин, Канчельскис, но сколько уже лет прошло»

Агент Александр Черных назвал хоккей видом спорта номер один в России.

«Футбол более доступен по финансам, купить мячик и кроссовки гораздо дешевле, чем хоккейную форму. Поле, где играть, есть везде, в отличие от искусственного льда. Но все равно я считаю, что хоккей – это спорт номер один в нашей стране.

Наши ребята в НХЛ прославляют страну, их знает весь мир. А кто назовет пять российских футболистов, которых знают за рубежом? Все знают Овечкина , Малкина , Кучерова , Панарина . А из футболистов? Раньше были Мостовой, Карпин, Канчельскис, но сколько уже лет прошло.

Может, я не так пристально слежу за футболом, хотя люблю этот вид спорта и имел к нему отношение много лет», – сказал Черных.