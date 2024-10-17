Сергачев против «Анахайма»: 4-я передача в сезоне, «плюс 1», 1 бросок и 4 блока за 27:52
Михаил Сергачев сделал передачу в матче против «Анахайма».
Защитник «Юты» выступил ассистентом в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Дакс» (4:5 ОТ).
Михаил Сергачев провел на льду 27:52 (максимальное время в команде, полезность «плюс 1»), отметился 1 броском в створ ворот и 4 блоками. Он также допустил 1 потерю.
Всего на его счету теперь 4 (0+4) балла в 5 играх сезона.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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